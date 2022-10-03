МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника перешел к росту против доллара и евро: доллар и евро торгуются около 58,2 и 55,76 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро на Мосбирже выросли в пятницу, но упали за сентябрь

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск падал на 25 копеек, до 58,2 рубля, евро – на 94 копейки, до 55,76 рубля.

В первые минуты торгов доллар и евро максимально повышались до 58,9 рубля и 57,12 рубля.