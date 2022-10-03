2022-10-03T07:18:00+03:00
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2022
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Рубль перешел к росту
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Рубль в начале торгов понедельника перешел к росту против доллара и евро: доллар и евро торгуются около 58,2 и 55,76 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 03.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника перешел к росту против доллара и евро: доллар и евро торгуются около 58,2 и 55,76 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск падал на 25 копеек, до 58,2 рубля, евро – на 94 копейки, до 55,76 рубля.
В первые минуты торгов доллар и евро максимально повышались до 58,9 рубля и 57,12 рубля.