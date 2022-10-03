МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном опускаются на фоне динамики индексов Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Биржи КНР и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем, объем торгов снижен. Основные фондовые индексы Европы упали по итогам третьего квартала

По состоянию на 7.41 мск гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,36%, до 16 988 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%, до 6 463,5 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,53%, до 26 075,5 пункта.

Рынки Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3 024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1 912 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,71%, до 2 155,49 пункта.

В пятницу американские фондовые индексы упали в среднем на 1,5%, что отразилось на торгах в Азии. Трейдеры ожидают статистику по безработице в США, которая запланирована на пятницу, а также новый сезон корпоративной отчетности, который стартует на следующей неделе.

Трейдеры обратили внимание и на данные по деловой активности в промышленности, которые традиционно выходят в начале месяца. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Австралии в сентябре снизился до 53,5 пункта с 53,8 пункта в августе, что оказалось ниже прогноза в 53,9 пункта. PMI промышленности Японии упал до 50,8 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, что также оказалось ниже ожиданий (51 пункт).