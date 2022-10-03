МОСКВА, 3 окт — РАЙМ. S&P 500 в пятницу завершил самое сильное сентябрьское снижение за два десятилетия. Прошедший квартал выдался неспокойным: бушевала рекордно высокая инфляция, были повышены процентные ставки и наблюдались опасения насчет рецессии. США ввели санкции против иностранных компаний за поддержку России

Все три ключевых индекса США завершили торги резким снижением, хотя в ходе сессии было короткое ралли. S&P и DJIA провели с потерями третью неделю подряд, и все три основных индекса завершили в минусе уже третий месяц.

За первые девять месяцев 2022 года индексы Уолл-стрит пережили три квартальных падения. Для S&P и Nasdaq период потерь стал самым длинным с 2008 года, а для DJIA череда квартальных потерь стала самой длительной за семь лет.

"Очередной плохой день, завершающий плохой квартал года, который тоже вырисовывается в плохую картину, — заметил Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group в Омахе (Небраска).

"Инвесторы будут оглядываться и понимать, что в этом году ФРС на 180 градусов изменила позицию по инфляции и резко заняла жесткую позицию", — добавил он.

ФРС всколыхнула рынки, начав самую безжалостную серию повышений ставок за несколько десятилетий, чтобы укротить устойчиво высокую инфляцию. В результате многие участники рынка ищут в ключевых экономических данных признаки приближающейся рецессии. В ФРС назвали способ победы над инфляцией в США

"Понимание того, что ФРС делает все возможное ради борьбы с инфляцией, достигшей 40-летних максимумов, вызывает у инвесторов тревогу насчет перегиба и возможности погружения экономики в рецессию", — добавил Детрик.

Данные Министерства торговли по затратам на личное потребление не успокоил инвесторов. Хотя потребители продолжили тратить деньги, цены выросли, сильно превысив целевое значение инфляции, установленное ФРС, и фактически дав основания тому, чтобы жесткая денежно-кредитная политика центробанка продолжалась дольше, чем надеялись инвесторы.

Страхи рецессии также нашли отражение в мрачных предупреждениях Nike Inc и круизного оператора Carnival Corp. Обе компании сослались на давление на маржу, обусловленное инфляцией. Акции этих компаний упали на 12,8% и 23,3% соответственно.

Dow Jones Industrial Average упал на 500,1 пункта, или 1,71%, до 28 725,51 пункта. S&P 500 снизился на 54,85 пункта, или 1,51%, до 3 585,62 пункта. Nasdaq Composite опустился на 161,89 пункта, или 1,51%, до 10575,62 пункта.

Среди 11 секторов S&P 500 вырос только сектор недвижимости, а наибольшие потери в процентном выражении были у коммунального сектора.

Наибольшее давление оказали бумаги Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com и Nike.

Через пару недель начнут поступать отчеты за квартал, истекший в пятницу, и оценки аналитиков стали ухудшаться. Аналитики теперь полагают, что годовая прибыль компаний S&P 500 в сумме вырастет на 4,5%, тогда как в начале квартала ожидали рост на 11,1%.

Число снизившихся акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превзошло число выросших в соотношении 1,45 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,38 к 1.

У S&P 500 не зафиксированы новые 52-недельные максимумы и зафиксировано 93 новых минимума, а у Nasdaq Composite зафиксировано 27 новых максимумов и 380 новых минимумов.

На американских биржах объем торгов составил 12,44 млрд акций, тогда как среднее значение за последние 120 сессий составляет 11,45 млрд акций.