События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 октября
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (3кв2022)
|18,6%
|21,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (3кв2022)
|10
|9 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3кв2022)
|9
|8 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3кв2022)
|13
|14 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|49,9
|49,2
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|48
|47,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|47,8
|47,8
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|48,3
|48,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|48,5
|48,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|48,5
|46
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|51,8
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (сентябрь)
|54,2
|49
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
|52,8
|52,8
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (сентябрь)
|51,7
|52
|RUB
|Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 10.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 13.10.2022)
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021
|150 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 и див-дов 1П2022 (ВОСА — 21.09.2022)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022
|RUB
|КуйбышевАзот — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ГОСА — 22.09.2022)
|10 (9м2021) + 17,4 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|15 (1П2022) (ао, ап) — див-д 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221003/838332228.html