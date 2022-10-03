МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (3кв2022) 18,6% 21,5% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (3кв2022) 10 9 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3кв2022) 9 8 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3кв2022) 13 14 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,9 49,2
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 48 47,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 47,8 47,8
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 48,3 48,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 48,5 48,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 48,5 46
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 51,8  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (сентябрь) 54,2 49
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь) 52,8 52,8
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (сентябрь) 51,7 52
  RUB Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 10.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 13.10.2022) 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021 150 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 и див-дов 1П2022 (ВОСА — 21.09.2022) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022
  RUB КуйбышевАзот — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ГОСА — 22.09.2022) 10 (9м2021) + 17,4 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 15 (1П2022) (ао, ап) — див-д 2022