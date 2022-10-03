МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются более чем на 1% после выхода статданных по еврозоне, следует из данных торгов. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в сентябре

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 1,34%, до 6802,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 5673,08 пункта, немецкий DAX — на 1,37%, до 11948,63 пункта.

В понедельник на настроение инвесторов оказала влияние статистика по индексу деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, который, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,4 пункта с 49,6 пункта в августе. Таким образом, сентябрьский показатель стал минимальным за два года и три месяца.

Кроме того, негативным драйвером рынков стали корпоративные новости из Швейцарии. Так, акции банковской группы Credit Suisse Group AG упали до исторического минимума в 3,52 швейцарских франка за единицу, а дневная динамика в понедельник показывает снижение на 9%. Дело в том, что Credit Suisse рассматривает возможность сокращения тысячи рабочих мест в течение нескольких лет, что входит в антикризисные меры банка.