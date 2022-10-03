МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением, биржи Китая и Южной Кореи закрыты, свидетельствуют данные торговых площадок. Минфин Японии приготовился к "решительным мерам" в отношении иены

По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,92%, до 17064 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 6456,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,03%, до 26204,43 пункта.

Рынки Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,71%, до 2155,49 пункта.

Давление на азиатские котировки по-прежнему оказывают риски рецессии на фоне "ястребиной" политики центробанков. Кроме того, инвесторы оценивают перспективы влияния антироссийских санкций на экономику стран АТР.