МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Московская биржа будет проводить торги во время новогодних каникул в период с 3 по 6 января 2023 года, сообщает торговая площадка. Мосбиржа представила список бумаг, доступных неопытным инвесторам с октября

"Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года", — уточняется в сообщении.

Биржа также сообщает, что в дни официальных государственных праздников 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября торги проводится не будут.

В остальные дни следующего года торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному графику, также уточняет торговая площадка.