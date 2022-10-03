МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы значительно растут в первый рабочий день нового квартала, свидетельствуют данные торгов, эксперты тем временем не исключают в дальнейшем снижения на рынках. Американские биржи завершили в минусе третий квартал подряд

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,85%, до 29257,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 10680,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,65%, до 3644,8 пункта.

Американские фондовые рынки начинают эту неделю ростом после того как по итогам прошлого квартала они упали.

Тем временем индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до минимума с мая 2020 года в 50,9% с 52,8% в августе. Аналитики ждали показателя на уровне 52,2%.

По словам главного рыночного стратега Miller Tabak and Co Мэтта Мэйли (Matt Maley), которого цитирует агентство Блумберг, вероятность рецессии еще не полностью была заложена в цене, поэтому рынки может ожидать еще большее снижение.