Цена на золото достигла почти 1700 долларов на фоне снижения доходности американских гособлигаций
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру первого рабочего дня нового квартала перешла к росту более чем на 1%, почти дотягиваясь до отметки в 1,7 тысячи долларов за унцию, в то время как доходность американских гособлигаций снижается, после выхода макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,45 доллара, или на 1,64%, до 1 699,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 7,47%, до 20,462 доллара за унцию — это самый высокий дневной темп с июля.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до минимума с мая 2020 года в 50,9% после августовских 52,8%. Аналитики ждали снижения лишь до 52,2%.
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) реагирует на эту статистику снижением — показатель опускается до 3,587% с уровня прошлого закрытия в 3,804%.
Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому снижение их доходности увеличивает привлекательность драгметаллов, золота и серебра.
https://1prime.ru/Financial_market/20221003/838343355.html