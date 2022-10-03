МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру первого рабочего дня нового квартала перешла к росту более чем на 1%, почти дотягиваясь до отметки в 1,7 тысячи долларов за унцию, в то время как доходность американских гособлигаций снижается, после выхода макростатистики, следует из данных торгов. Мировые цены на золото могут снизиться по итогам третьего квартала

По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,45 доллара, или на 1,64%, до 1 699,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 7,47%, до 20,462 доллара за унцию — это самый высокий дневной темп с июля.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до минимума с мая 2020 года в 50,9% после августовских 52,8%. Аналитики ждали снижения лишь до 52,2%.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) реагирует на эту статистику снижением — показатель опускается до 3,587% с уровня прошлого закрытия в 3,804%.

Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому снижение их доходности увеличивает привлекательность драгметаллов, золота и серебра.