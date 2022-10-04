МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве банка, в котором открыты счета ипотечного агента. Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Документ предусматривает, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций, выпущенных ипотечным агентом, должны находиться на открытом эмитенту залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого (которых) указаны в решении об их выпуске. Причем эти средства должны входить в состав ипотечного покрытия в полном объеме, а зачисление иных денег на данный залоговый счет запрещается.

Залоговый счет, на котором учитываются составляющие ипотечное покрытие средства, может открываться только в уполномоченном банке, включенном ЦБ в перечень банков, соответствующих критериям, установленным правительством РФ (наличие универсальной лицензии, участие в системе обязательного страхования, кредитный рейтинг не ниже уровня "BBB-(RU)" или "ruBBB-", присвоенные АКРА и "Эксперт РА", соответственно, и т.д.)

Закон также уточняет правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, и регулирует вопросы, связанные с банкротством банков, которые выпустили ипотечные бумаги. Залоговая масса по ипотечным ценным бумагам, которая держится в таком банке, в случае его банкротства не будет попадать в конкурсную массу, то есть в банкротные процедуры. В Госдуме не поддержали запрет на выселение из ипотечного жилья

Одновременно исключается возможность оспаривания сделок списания кредитной организацией денежных средств с залогового счета, на котором учитываются средства, составляющие ипотечное покрытие, в случае ее банкротства. Распространение ограничений на оспаривание таких сделок необходимо для обеспечения стабильности гражданского оборота на рынке ипотечных облигаций и защиты их владельцев от рисков, связанных с банкротством кредитных организаций.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать сразу после его опубликования.

Эти положения уточняют особенности использования закладной при удостоверении прав, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, и особенности госрегистрации последующей ипотеки. Также они не признают для целей антимонопольного законодательства специализированное финансовое общество и коммерческую организацию (управляющую компания), осуществляющую полномочия единоличного исполнительного органа такого общества, лицами, входящими в одну группу.