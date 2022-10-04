МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно растут во вторник на ожиданиях смягчения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фьючерсы на американские индексы активно растут в рамках торгов

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,7%, до 29992,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,42%, до 11082,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,04%, до 3753,03 пункта.

Как отметила глава инвестиционной стратегии Global X ETF в Европе Морган Дэллдон (Morgane Delledonne), которую цитирует агентство Блумберг, рынки склоняются к тому, что мировые центробанки будут придерживаться более "голубиного" подхода до конца года.

Дэллдон при этом предупредила, что на данный момент трудно сказать достигли ли центробанки пиковых ставок.