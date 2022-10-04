МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Золото во вторник вечером дорожает на 2%, котировки реагируют на снижение курса доллара и доходности гособлигаций США, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Цена на золото выросла при снижении доходности американских гособлигаций

По состоянию на 19.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,55 доллара, или на 2,09%, до 1 737,55 доллара за тройскую унцию. Желтый металл находится на максимуме с 12 сентября. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,29%, до 21,267 доллара за унцию.

Поддерживает котировки снижение доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) опускалась до 3,615% с уровня прошлого закрытия в 3,651%, в начале торгов понедельника показатель превышал 3,8%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 1,39%, до 110,19 пункта. Более дешевый доллар поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Золото начало последний квартал 2022 года на позитивной ноте благодаря ослаблению доллара и снижению доходности казначейских облигаций", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга.