МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут вслед за индексами Уолл-стрит, увеличившимися накануне, следует из данных торгов. Нефть Urals в сентябре торговалась в Европе со скидкой, сообщил источник

По состоянию на 7.44 мск гонконгский индекс Hang Seng Index подскакивает на 5,24% (нагоняя отставание в связи со вчерашним выходным), до 17976 пунктов, южнокорейский KOSPI — растёт на 0,02%, до 2209,82 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,39%, до 27096,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,64%, до 6809,3 пункта.

Рынки Китая по-прежнему закрыты при этом в связи с очередным выходным днем. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3 024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1 912 пунктов.

Азиатские фондовые индексы растут, перенимая динамику американских рынков. Основные американские фондовые индексы во вторник закрылись заметным ростом.

Ранее британский центробанк заявил, что сделает все необходимое для восстановления спокойствия на финансовых рынках, а именно — будет временно осуществлять покупку долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября.

Такое решение "похоже, убедило инвесторов в том, что ФРС теперь должна уделять больше внимания финансовой стабильности, что означает, что текущий цикл ужесточения кредитно-денежной политики может закончиться скорее раньше, чем позже", сказал президент Yardeni Research Эд Ярдени (Ed Yardeni), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.