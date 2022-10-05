МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 1,3% 0,6% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 51,9 52,2 (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (август) 3,4 млрд долл 1,2 млрд долл (факт)
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 50,6 49,8
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 50,5 49,1
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 53 53
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 45,4 45,4
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь) 48,2 48,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 48,9 48,9
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь) 48,4 48,4
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 49,2 49,2
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь) 132 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Объем экспорта 259,3 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 329,9 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (август) -70,7 млрд долл -67,7 млрд долл
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август) -6,6% -0,5%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (август) 4,05 млрд канад. долл 3,45 млрд канад. долл
16:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь) 49,3  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сентябрь) 49,2  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сентябрь) 50,2  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сентябрь) 56,9 56
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,215 млн барр 1,966 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,692 млн барр  
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь) 49,9 51,1
  RUB Белуга Групп — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Газпром — СД (изменения в положение о закупках товаров, работ, услуг)    
  RUB Селигдар — СД (кодека корпоративного управления, политика внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля)    