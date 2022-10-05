МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,66%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 0,66% — до 2032,83 пункта, индекс РТС — на 0,28%, до 1097,02 пункта.