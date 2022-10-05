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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221005/838361922.html
Российский рынок акций снижется в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,66%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 0,66% — до 2032,83 пункта,... ПРАЙМ, 05.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,66%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 0,66% — до 2032,83 пункта, индекс РТС — на 0,28%, до 1097,02 пункта.