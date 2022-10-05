МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минюст зарегистрировал нормативный акт Банка России, который устанавливает меры наказания финансовых организаций за мисселинг, или недобросовестное предложение услуг, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. ЦБ хочет обязать банки указывать в рекламе полную стоимость кредита

"Противодействие мисселингу — системная задача, мы ведем ее по разным направлениям. Из самого последнего и важного — летом вступили в силу требования регулирования, которые обязывают продавца, находящегося в финансовой организации, объяснять человеку особенности и отличия инвестиционных продуктов от депозита, мало того, что понятным для человека образом, так еще и таким образом, чтобы письменная коммуникация на бумаге происходила с устной", — сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

Он пояснил, что "на бумаге" обычно все правильно, а при устной коммуникации и происходит основное введение в заблуждение. И, по его словам, теперь такого рода отклонения, которые ЦБ будет выявлять, в том числе и с помощью контрольных закупок — это серьезное нарушение. "Буквально несколько дней назад Минюст зарегистрировал наш нормативный акт, который устанавливает последствия данных нарушений", — сказал он.

"Их два: во-первых, наше право приостанавливать продажу продуктов такого типа. Если мы видим, что идет явное введение в заблуждение, мы можем на время приостановить продажу и потребовать исправления ситуации. Во-вторых, в случае тяжелых системных нарушений мы сможем требовать обратного выкупа, то есть выставления всем людям, кому был продан такой продукт с нарушениями, оферты, которая дает ему возможность вернуть его обратно по цене приобретения, и финансовая организация обязана будет его выкупить", — сообщил он. Банк России оставил без изменений список системно значимых банков

"Это, на наш взгляд, очень сильные инструменты. Мы обязательно будем применять их на практике, когда для этого будут должные основания", — заключил Мамута.