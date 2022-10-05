Минюст зарегистрировал акт ЦБ, устанавливающий наказания финансовых организаций за мисселинг
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минюст зарегистрировал нормативный акт Банка России, который устанавливает меры наказания финансовых организаций за мисселинг, или недобросовестное предложение услуг, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
"Противодействие мисселингу — системная задача, мы ведем ее по разным направлениям. Из самого последнего и важного — летом вступили в силу требования регулирования, которые обязывают продавца, находящегося в финансовой организации, объяснять человеку особенности и отличия инвестиционных продуктов от депозита, мало того, что понятным для человека образом, так еще и таким образом, чтобы письменная коммуникация на бумаге происходила с устной", — сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
Он пояснил, что "на бумаге" обычно все правильно, а при устной коммуникации и происходит основное введение в заблуждение. И, по его словам, теперь такого рода отклонения, которые ЦБ будет выявлять, в том числе и с помощью контрольных закупок — это серьезное нарушение. "Буквально несколько дней назад Минюст зарегистрировал наш нормативный акт, который устанавливает последствия данных нарушений", — сказал он.
"Их два: во-первых, наше право приостанавливать продажу продуктов такого типа. Если мы видим, что идет явное введение в заблуждение, мы можем на время приостановить продажу и потребовать исправления ситуации. Во-вторых, в случае тяжелых системных нарушений мы сможем требовать обратного выкупа, то есть выставления всем людям, кому был продан такой продукт с нарушениями, оферты, которая дает ему возможность вернуть его обратно по цене приобретения, и финансовая организация обязана будет его выкупить", — сообщил он.
"Это, на наш взгляд, очень сильные инструменты. Мы обязательно будем применять их на практике, когда для этого будут должные основания", — заключил Мамута.
https://1prime.ru/Financial_market/20221005/838363585.html