МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги среды ростом, биржи Китая были закрыты из-за выходного дня, а на остальных площадках наличествовала коррекция после "красного" прошлого квартала, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Эксперты объяснили лидерство юаня на российской бирже

По итогам торгов среды гонконгский Hang Seng Index подскочил на 5,9%, до 18087,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,74%, до 6815,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,48%, до 27120,53 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,26%, до 2215,22 пункта.

Рынки Китая закрыты в связи с выходным днем. Также накануне был "выходным" и Гонконг, что может объяснять такой аномально резкий рост сегодня — как компенсацию отставания. А по итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пунктов.

По мнению инвестиционного директора Kamet Capital Partners Pte Керри Го (Kerry Goh), которые приводит агентство Блумберг, такая динамика может объясняться простым отскоком после "ужасного" квартала и месяцев "плохой работы".

Кроме того, оптимизму инвесторов могли способствовать статданные. Так, годовая инфляция в Корее замедлилась до 5,6% с 5,7% месяцем ранее. А индекс деловой активности в сфере услуг Японии в сентябре вырос до 52,2 пункта с 51,9 пункта в августе.