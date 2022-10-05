МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на ожиданиях продолжения ужесточения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился в сентябре

По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,23%, до 29943,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,09%, до 10943,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,63%, до 3728,8 пункта.

Фондовые рынки вернулись к снижению после резкого скачка вторника. Трейдеры по-прежнему ожидают, что мировые центробанки продолжат агрессивный курс монетарной политики для борьбы с инфляцией.

"Голубиный" разворот требует больше свидетельств более слабого роста (экономики — ред.) и решительного падения уровня инфляции", — отметил аналитик Barclays Bank Plc Эмманюель Ко (Emmanuel Cau), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло чуть больше прогноза — на 208 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг страны в сентябре снизился меньше прогноза — до 56,7% с 56,9% в августе.