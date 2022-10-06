2022-10-06T09:27:59+03:00

2022-10-06T09:27:59+03:00

2022-10-06T09:27:59+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20221006/838375507.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 октября

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Ожидаемые в четверг, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз СNY Китай — Национальный день —... ПРАЙМ, 06.10.2022

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60