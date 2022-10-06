МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и его дочерним Челябинским цинковым заводом, следует из сообщения биржи. ЕС может ввести в действие новые антироссийские санкции в четверг

"В настоящем уведомлении сообщается о решении специального комитета временно наложить специальные условия на размещение металлов под маркой УГМК или ЧЦЗ", — сказано в сообщении. Так, начиная с 6 октября, металлы УГМК и ЧЦЗ могут поставляться на склады биржи, только если владельцы докажут, что он был продан до введения санкций.

Британские власти 26 сентября объявили о новых санкциях против РФ — за референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. В частности, они были введены против бывшего президента УГМК Искандера Махмудова, который еще в марте перестал быть контролирующим бенефициаром УГМК и покинул совет директоров компании.

УГМК — российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.