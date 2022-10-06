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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221006/838376087.html
Российский рынок акций слабо растет в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга незначительно повышается — на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,15% — до... ПРАЙМ, 06.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга незначительно повышается — на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,15% — до 2032,99 пункта, индекс РТС снижался на 0,06%, до 1061,28 пункта.