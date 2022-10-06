МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга незначительно повышается — на 0,15%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,15% — до 2032,99 пункта, индекс РТС снижался на 0,06%, до 1061,28 пункта.