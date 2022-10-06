МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на медь и цинк на торгах в четверг ускорили рост после объявления Лондонской биржи металлов (LME) об ограничении поставок с предприятий УГМК, алюминий дорожал уже на 2,5% и превышал 2400 долларов за тонну впервые с 30 августа, следует из данных торгов. Лондонская биржа ограничила новые поставки российских металлов

Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex на 10.20 дорожает на 0,95%, до 3,5767 доллара за фунт (около 0,45 килограмма) и максимально уже поднимался до 3,5922 доллара. Фьючерс на цинк растет на 3,7%, до 3156,5 доллара за тонну (максимум дня — 3192,5 доллара).

Фьючерс на алюминий к этому времени растет на 1,68%, до 2391,5 доллара за тонну и уже дорожал до 2419 доллара. Алюминий дорожает с тех пор, как в конце минувшей недели появились сообщения, что LME рассматривает возможные запреты новых поставок российского металла на свои склады.

По итогам торгов среды на LME стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,5%, до 7 679,5 доллара, алюминия — выросла на 0,17%, до 2 352 долларов, цинка — опустилась на 0,1%, до 3 044 долларов. Золото закрепилось выше 1730 долларов за унцию

Ранее в четверг LME сообщила, что ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией и его дочерним Челябинским цинковым заводом: с 6 октября металлы под марками УГМК и ЧЦЗ могут поставляться на склады биржи, только если владельцы докажут, что они был продан до введения санкций.

Британские власти 26 сентября объявили о новых санкциях против РФ — за референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. В частности, они были введены против бывшего президента УГМК Искандера Махмудова.