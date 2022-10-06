МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в четверг перед публикацией данных рынка труда США, следует из торгов.

По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,46%, до 30 175 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — также на 0,46%, до 11 569,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 3 775,75 пункта.

В четверг вечером инвесторы будут ждать публикации статданных. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 октября, выросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 203 тысяч.

В пятницу также ожидается публикация данных о безработице в США. Аналитики полагают, что сентябрьский показатель остался на уровне августовского в 3,7%.