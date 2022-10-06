МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером показывает слабую динамику, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС) США в начале ноября.

По состоянию на 20.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевела на 0,9 доллара, или на 0,05%, до 1 719,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24%, до 20,593 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают заседания ФРС США, которое должно состояться в начале ноября. Трейдеры полагают, что американский регулятор вновь поднимет ставку рефинансирования для сдерживания роста инфляции. Так, по данным CME Group, 72,7% аналитиков прогнозируют повышения на 75 базисных пунктов — до 3,75-4%, а остальные 27,3% — на 50 базисных пунктов. Статистика по безработице в США, публикация которой ожидается в пятницу, даст инвесторам подсказки касательно следующего шага ФРС.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по ставке, так как традиционно ее повышение поддерживает курс доллара, а это делает золото менее доступным при покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 1,02%, до 112,21 пункта.

Помимо этого, снижение котировок золота обеспечивается ростом доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,813% с уровня прошлого закрытия в 3,759%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, как правило, имеют разнонаправленную динамику.