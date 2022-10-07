Эксперты не рекомендовали приобретать ценные бумаги российских строительных компаний
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ценные бумаги российских строительных компаний сильно подешевели и находятся на привлекательных для покупки уровнях, вкладывать в них деньги пока не стоит, так как лимит падения еще не исчерпан, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
ЕСТЬ КУДА ПАДАТЬ
На российском фондовом рынке сейчас торгуются акции таких компаний строительного сектора, как ЛСР, ПИК, "Самолет", "Инград", а также депозитарные расписки "Эталона".
С конца февраля стоимость акций "Самолета" упала 19%, ЛСР – почти на 30%, ПИК – на 20%. Цены этих бумаг опустились до минимальных значений 2011-2014 годов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Черно.
Несмотря на то, что сейчас эти ценные бумаги находятся на привлекательных для покупки уровнях, например, акция ПИК стоит 531 рубль, ЛСР – 455 рублей, эксперты не рекомендуют инвестировать в них.
"Льготная ипотека, которая являлась одним из драйверов развития рынка, сейчас, вероятнее всего, достигла своего предела, и вскоре стоит ожидать ужесточения условий кредитования. Помимо этого, Банк России рассматривает возможность сворачивания ипотеки под 0,1% от застройщиков – минус еще одни драйвер роста. Ухудшается благосостояние россиян в целом, повышаются риски неплатежеспособности и ужесточения требований к одобрению кредитов со стороны банков", – описала сложившуюся на рынке ситуацию аналитик финансовой группы "Финам" Наталья Пырьева.
Так что к концу года, по прогнозам Черно, продажи девелоперов могут снизиться на 20–30%, что приведет к очередному витку падения котировок их ценных бумаг. Не исключено, что они потеряют в цене еще как минимум 10-15%.
Не стоит покупать акции российских строительных компаний и ради дивидендов, считают эксперты. ПИК, ЛСР и "Инград" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, а "Эталон" отложил рассмотрение этого вопроса на неопределенное время. Исключение составляет только "Самолет", который продолжает выплачивать дивиденды и по итогам первого полугодия 2022 года направит на эти цели 2,5 миллиарда рублей, а по итогам девяти месяцев — еще 5 миллиардов рублей с выплатой в декабре, указала Пырьева.
"В данный момент лучше лучше вообще сократить объемы торговых операций на фондовом рынке. Для долгосрочных инвестиций лучше подбирать бумаги с наименьшим потенциалом падения и возможным ростом дивидендов в будущем. К таким компаниям мы относим МТС, "Ростелеком", ФСК, "Русгидро", Московская биржа и СПБ биржа (ее выручка должна вырасти на фоне увеличения торгов количеством бумаг азиатских компаний)", — посоветовал Черно, добавив, что еще можно успеть купить акции "Газпрома" — закрытие реестра для выплаты дивидендов состоится 11 октября.
ЛУЧШЕ ОФЗ
Эксперты также не советуют инвестировать и в облигации российских строительных компаний.
На сегодняшний день на российском рынке облигаций представлено десять их выпусков с доходностью от 6,72 до 21,54%, в зависимости от сроков размещения, рассказал Черно. Например, на Московской бирже торгуется несколько выпусков биржевых облигаций ЛСР. А ПИК в сентябре заместил свои евробонды биржевыми облигациями объемом 395 миллионов долларов.
"В марте текущего года возник серьезный риск дефолтов по облигациям российских девелоперов. Но и сейчас облигации этих компаний тоже не выглядят безопасно. Если рассматривать уровень долговой нагрузки – соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам, то он достаточно высокий", – обратил внимание начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин.
Корпоративные облигации всегда несут в себе больше рисков, нежели облигации федерального займа – особенно во время кризисных периодов, поэтому безопаснее выбрать ОФЗ, добавил Черно.
https://1prime.ru/Financial_market/20221007/838384235.html