МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ценные бумаги российских строительных компаний сильно подешевели и находятся на привлекательных для покупки уровнях, вкладывать в них деньги пока не стоит, так как лимит падения еще не исчерпан, рассказали РИА Недвижимость эксперты. ЦБ запретит неопытным инвесторам бумаги с "токсичной" инфраструктурой

ЕСТЬ КУДА ПАДАТЬ

На российском фондовом рынке сейчас торгуются акции таких компаний строительного сектора, как ЛСР, ПИК, "Самолет", "Инград", а также депозитарные расписки "Эталона".

С конца февраля стоимость акций "Самолета" упала 19%, ЛСР – почти на 30%, ПИК – на 20%. Цены этих бумаг опустились до минимальных значений 2011-2014 годов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Черно.

Несмотря на то, что сейчас эти ценные бумаги находятся на привлекательных для покупки уровнях, например, акция ПИК стоит 531 рубль, ЛСР – 455 рублей, эксперты не рекомендуют инвестировать в них.

"Льготная ипотека, которая являлась одним из драйверов развития рынка, сейчас, вероятнее всего, достигла своего предела, и вскоре стоит ожидать ужесточения условий кредитования. Помимо этого, Банк России рассматривает возможность сворачивания ипотеки под 0,1% от застройщиков – минус еще одни драйвер роста. Ухудшается благосостояние россиян в целом, повышаются риски неплатежеспособности и ужесточения требований к одобрению кредитов со стороны банков", – описала сложившуюся на рынке ситуацию аналитик финансовой группы "Финам" Наталья Пырьева.

Так что к концу года, по прогнозам Черно, продажи девелоперов могут снизиться на 20–30%, что приведет к очередному витку падения котировок их ценных бумаг. Не исключено, что они потеряют в цене еще как минимум 10-15%.

Не стоит покупать акции российских строительных компаний и ради дивидендов, считают эксперты. ПИК, ЛСР и "Инград" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, а "Эталон" отложил рассмотрение этого вопроса на неопределенное время. Исключение составляет только "Самолет", который продолжает выплачивать дивиденды и по итогам первого полугодия 2022 года направит на эти цели 2,5 миллиарда рублей, а по итогам девяти месяцев — еще 5 миллиардов рублей с выплатой в декабре, указала Пырьева.

"В данный момент лучше лучше вообще сократить объемы торговых операций на фондовом рынке. Для долгосрочных инвестиций лучше подбирать бумаги с наименьшим потенциалом падения и возможным ростом дивидендов в будущем. К таким компаниям мы относим МТС, "Ростелеком", ФСК, "Русгидро", Московская биржа и СПБ биржа (ее выручка должна вырасти на фоне увеличения торгов количеством бумаг азиатских компаний)", — посоветовал Черно, добавив, что еще можно успеть купить акции "Газпрома" — закрытие реестра для выплаты дивидендов состоится 11 октября.

ЛУЧШЕ ОФЗ

Эксперты также не советуют инвестировать и в облигации российских строительных компаний.

На сегодняшний день на российском рынке облигаций представлено десять их выпусков с доходностью от 6,72 до 21,54%, в зависимости от сроков размещения, рассказал Черно. Например, на Московской бирже торгуется несколько выпусков биржевых облигаций ЛСР. А ПИК в сентябре заместил свои евробонды биржевыми облигациями объемом 395 миллионов долларов.

"В марте текущего года возник серьезный риск дефолтов по облигациям российских девелоперов. Но и сейчас облигации этих компаний тоже не выглядят безопасно. Если рассматривать уровень долговой нагрузки – соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам, то он достаточно высокий", – обратил внимание начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин.

Корпоративные облигации всегда несут в себе больше рисков, нежели облигации федерального займа – особенно во время кризисных периодов, поэтому безопаснее выбрать ОФЗ, добавил Черно.