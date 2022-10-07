МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Аналитики ждут сохранения безработицы в США в сентябре на уровне августа

По состоянию на 7.55 мск гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 1,37%, до 17768 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 6779,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,76%, до 27101,5 пункта, корейский KOSPI — на 0,23%, до 2233,29 пункта.

Рынки Китая по-прежнему закрыты в связи с каникулами. По итогам последних торгов, в пятницу, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пунктов.

В пятницу фондовые индексы АТР снижаются, перенимая динамику американских рынков, закрывшихся в четверг снижением в преддверии публикации данных рынка труда, которые будут опубликованы позже в пятницу. Согласно прогнозам, безработица в стране в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч. Так, статистика даст инвесторам подсказки касательно следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС).

"Похоже, что рынок взывает к ФРС о повороте", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономистов банка ING Роберта Карнелла (Robert Carnell) и Айрис Пан (Iris Pang).

"Со своей стороны, ФРС придерживается своей мантры "выше и дольше", — добавил эксперт.