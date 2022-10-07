МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром символически дешевеет, в то время как игроки рынка оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании данных о безработице в США

По состоянию на 8.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,05 доллара, или на 0,12%, до 1 718,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,48%, до 20,76 доллара за унцию.

Портфельный менеджер Ninety One Джордж Чевели (George Cheveley), чьё мнение приводит агентство Блумберг, указывает на смешанный характер факторов, влияющих на стоимость золота, среди которых как гадания по поводу дальнейшей монетарной политики крупнейших регуляторов, так и международная напряжённость, что поддерживает спрос на золото как актив-убежище.

"Рынок начинает ожидать замедления экономики США, и Федрезерв в конце концов отреагирует на это", — добавил он.