МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу опускаются, свидетельствуют данные торгов. Золото незначительно дешевеет на разнонаправленных факторах

По состоянию на 8.32 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,65%, до 3,4147 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,94%, до 7 607,5 доллара, алюминия — на 0,21%, до 2 347 долларов, цинка — выросла на 2,51%, до 3 120,5 доллара.

В пятницу котировки меди сдерживает более дорогой доллар. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее укрепился на 1,2%, до 112,26 пункта со 111 пунктов. Более дорогой доллар сдерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, которые в этом случае становятся менее доступны для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время в Китае продолжаются длинные выходные, а КНР является крупнейшим потребителем меди, поэтому объем торгов до открытия бирж Европы и США снижен.

Инвесторы продолжают оценивать и базовые факторы рынка, среди которых риск мировой рецессии. Замедление экономики может отразиться на спросе, что негативно для сырьевых цен.