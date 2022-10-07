МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снижаются на 6,5% и находятся вблизи 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов

Торги пятницы фьючерсные контракты по индексу TTF открыли резким снижением, на отметке 1681,3 доллара за тысячу кубометров (-6,5%). По состоянию на 9:15 мск держатся на том же уровне. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1798,7 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Международные санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также по "Ямалу-Европе", прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.