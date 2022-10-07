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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221007/838386408.html
Российский рынок акций открыл торги пятницы снижением
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы теряет 0,8%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 0,82% — до 2004,06 пункта,... ПРАЙМ, 07.10.2022
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы теряет 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 0,82% — до 2004,06 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1039,78 пункта.