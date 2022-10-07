МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы теряет 0,8%, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе открыли торги снижением на 6,5 процента

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 0,82% — до 2004,06 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1039,78 пункта.