МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после выхода макроэкономический данных в Германии, следует из данных торгов. Промпроизводство в Германии снизилось в августе хуже прогноза

По состоянию на 10.50 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,12%, до 6988,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5924,42 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 12422,96 пункта.

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на 0,8% в месячном выражении после того, как показатель в июле не изменился по сравнению с предшествовавшим месяцем.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на закрытие фондовых бирж США снижением.

Наконец, важным фактором и для Европы может стать позднее в пятницу публикация уровня безработицы в США, которая, по мнению аналитиков, в сентябре сохранилась на уровне августа в 3,7%.