ДОНЕЦК, 7 окт — ПРАЙМ. Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики прекратил устанавливать официальные курсы валют и банковских металлов, а также ключевую ставку, сообщил сайт банка. Курс рупии к доллару достиг исторического минимума

"С 6 октября 2022 года Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики не устанавливает официальные курсы валют и банковских металлов, а также ключевую ставку. Необходимо руководствоваться официальными курсами и ключевой ставкой, установленными Банком России и опубликованными на его официальном сайте", — говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.