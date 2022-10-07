МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 30 дней — до 120 дней — срок, в течение которого держатели депозитарных расписок могут обратиться за их принудительной конвертацией в акции российских эмитентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин установил правила buy back акций для мотивации сотрудников ПАО

Такая принудительная конвертация применяется в случае, когда зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за рубежом в виде депозитарных расписок.

В конце июня Госдума приняла закон, направленный на решение этой проблемы. Он разрешал держателю таких расписок в течение 90 дней с момента вступления закона в силу обратиться в российский депозитарий, в котором открыт счет депо для учета прав на акции российского эмитента, с требованием о принудительной конвертации расписок.

Новый закон продлевает этот срок на 30 дней — до 120 дней. Он вступает в силу со дня официального опубликования.