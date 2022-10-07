МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Срок обращения инвесторов за принудительной конвертацией депозитарных расписок в российские акции продлен до 10 ноября, говорится в сообщении Банка России. В России изменился срок обращения за конвертацией депозитарных расписок

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 30 дней — до 120 дней — срок, в течение которого держатели депозитарных расписок могут обратиться за их принудительной конвертацией в акции российских эмитентов. Такая принудительная конвертация применяется в случае, когда зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за рубежом в виде депозитарных расписок.

"Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября 2022 года включительно. Дополнительный месяц также появляется у тех, кто хочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке", — говорится в сообщении ЦБ. До принятия закона о продлении срок подачи заявлений заканчивался 11 октября.

Срок продлен для того, чтобы владельцы ценных бумаг успели собрать необходимые документы и подать заявление, отмечается в сообщении регулятора. Не позднее 24 ноября российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций.

В апреле 2022 года власти РФ обязали российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Однако из-за санкционных ограничений возникли сложности с проведением таких процедур. В связи с этим были разработаны специальные механизмы автоматической и принудительной конвертации расписок в акции.

Держатели расписок, права которых учитываются иностранными депозитариями, с 14 июля вправе подавать заявления на их принудительную конвертацию. Автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, стартовала 15 августа. В сентябре директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына заявляла, что все российские компании, кроме АФК "Система", завершили процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок.