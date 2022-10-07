МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Фосагро" получила согласие держателей трех выпусков долларовых евробондов компании на изменение условий обслуживания долговых бумаг, в том числе использование альтернативного механизма платежей, говорится в сообщении эмитента евробондов PhosAgro Bond Funding DAC. Силуанов оценил отношение иностранных инвесторов к выплатам по евробондам

"В отношении каждой серии примечаний, указанных выше, "Фосагро" настоящим уведомляет о том, что решение о внесении изменений было принято на собрании и вступило в силу", — следует из документа.

В сообщении уточняется, что речь идет о евробондах со сроками погашения в 2023, 2025 и 2028 году.

В августе "Фосагро" запросила согласие инвесторов на получение выплат процентов или суммы основного долга напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий держателей. Компания также предложила согласовать увеличение льготного периода для проведения платежей до 14 дней и возможность выплат в альтернативных валютах.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.