МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В пятницу цены на золото потеряли 1% после выхода более сильных, чем ожидалось, данных США по рынку труда, сообщило агентство Reuters. Они укрепили уверенность участников рынка в дальнейшем активном повышении процентных ставок ФРС, а также привели к росту доллара и доходности казначейских облигаций. Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась

Около 13.05 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,8%, до 1697,20 доллара за унцию. За истекший период недели золото подорожало на 2,2%.

Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с понижением на 0,9%, по 1705,10 доллара за унцию.

"Рынок расценивает более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США как дополнительный стимул для ФРС повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании", — считает Тай Вон, старший трейдер в Heraeus Precious Metals.

"Если цены на золото пробьют поддержку 1690 долларов, они снова могут испытать на прочность уровень 1660 долларов. На следующей неделе рынок будет ждать данных по инфляции, а также протоколов (сентябрьского) заседания ФРС", — добавляет трейдер.

Согласно данным, работодатели США в сентябре наняли больше работников, чем ожидалось, а уровень безработицы упал до 3,5%. СМИ: крупнейшие банки США сообщат о снижении прибыли за третий квартал

Фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в следующем месяце на 75 базисных пунктов в 92% после выхода позитивных данных по рынку труда.

Котировки золота очень чувствительны к процентной ставке в США, поскольку ее рост способствует увеличению альтернативных издержек владения этим металлом и оказывает поддержку доллару.

После выхода данных США по рынку труда доллар подскочил на 0,3% против корзины других основных валют. Рост доллара делает золото более дорогим для держателей других валют. Доходность казначейских облигаций также возросла.

Цены на серебро снизились на 1,7%, до 20,30 доллара за унцию, однако нацелены продемонстрировать самый сильный недельный рост с конца июля. За истекший период этой недели серебро подорожало примерно на 6,5%.

Платина выросла в цене на 0,4%, до 926,14 доллара за унцию. Котировки платины могут продемонстрировать самый значительный недельный рост с февраля 2021 года. Платина снизилась в цене на 0,2%, до 2255,60 доллара за унцию.