МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опускался ниже "круглой" отметки в 1000 пунктов впервые с 27 апреля и уже терял 4,4%, индекс Мосбиржи снижается на 3,5%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается по основным индексам перед выходными

Долларовый индекс РТС к 18.02 мск падал на 4,05%, до 1002,51 пункта и уже опускался на 4,43% — до 998,54 пункта, индекс Мосбиржи снижается на 3,54%, до 1949,09 пункта.

Рубль дешевеет к доллару на 32 копейки, до 61,22 рубля.

В лидерах падения – акции "Газпрома" (-4,72%), которые в моменте максимально падали на 5,6%, также акции "Газпром нефти" (-4,9%), обыкновенные акции Сбербанка падают на 4,1%.