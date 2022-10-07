МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается, рынок реагирует на обнародованную статистику по безработице в США, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 19.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,8 доллара, или на 0,4%, до 1 714 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,39%, до 20,372 доллара за унцию.

Ранее в пятницу стало известно, что безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 250 тысяч.

Инвесторы и аналитики считают, что положительная статистика по безработице означает продолжение жесткого курса Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 81,6% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4%, а остальные 18,4% — на 0,5 процентного пункта.

Жесткая монетарная политика Федрезерва укрепляет курс доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,12%, до 112,39 пункта. Чем дороже американская валюта, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте.

"Позитивный отчет по безработице означает, что возможность агрессивного ужесточения политики ФРС сохраняется, а это обеспечивает снижение цен на золото", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).