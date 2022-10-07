МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы снижением после публикации данных по рынку труда в США, которые указывают на дальнейшее ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,09% — до 6991,09 пункта, французский CAC 40 — на 1,17%, до 5866,94 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 12273 пунктов.

Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 250 тысяч.

Инвесторы и аналитики восприняли положительные данные по рынку труда как очередной сигнал к продолжению ужесточения курса монетарной политики Федрезерва США, что вызвало падение как на американских, так и на европейских фондовых рынках.

"Мышление на рынке называется "плохие новости — это хорошие новости", и в этом отчете нет никаких плохих новостей. Это стабильный отчет по занятости, но это не то, что рынок хочет видеть, потому что он не дает ФРС причин развернуть свои "ястребиные" намерения", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега TD Ameritrade Шона Круза (Shawn Cruz).

Тем не менее неделю ключевые индексы Европы завершили в плюсе — FTSE 100 увеличился на 1,4%, CAC 40 — на 1,8%, DAX — на 1,3%.