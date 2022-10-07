МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным биржевым индексам и курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе понизятся на 1,07%, до 1924 пунктов и на 2,7%, до 978,25 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется выше 96 долларов за баррель, курс евро на форексе поднимется на 0,5 цента, до 0,98 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара вырастет на 78 копеек, до 61,78 рубля, евро – на 58 копеек, до 60,48 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Риторика отдельных представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ужесточается, некоторые участники видят уровень базовой процентной ставки в конце года на уровне 4,5%, что хуже текущих рыночных ожиданий, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Серия неплохой макроэкономической статистики подтверждает, что Федрезерв может действовать более агрессивно в стремлении подавить инфляцию, добавляет он.

Таким образом, риски возобновления снижения на фондовых площадках остаются высокими, резюмирует эксперт.

Из событий предстоящей недели в центре внимания инвесторов, по мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, будут, в первую очередь, публикация данных по потребительской инфляции в США (четверг) и внешнеторговый баланс в КНР (пятница), которые позволят скорректировать ожидания по темпам повышения ставки ФРС и состоянию экономики Китая соответственно.

В среду выйдут протоколы с последнего заседания ФРС, в которых, на взгляд аналитика, ничего особо нового не прозвучит — позиция регулятора в отношении ужесточения своей политики в ближайшее время, судя по заявлениям его представителей, достаточно консолидирована.

"Нефть на предстоящей неделе, скорее всего, немного вырастет из-за ожиданий более слабого роста ставок в развитых странах и предстоящего снижения предложения со стороны ОПЕК+. Также поддержку нефтяному рынку могут оказать данные о снижении добычи в США из-за урагана "Иэн" и очередного сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, в том числе стратегических запасов", — говорит Андрей Манько из "РИА Рейтинга". Цены на СПГ в Азии снизились на фоне высоких запасов и мягкой погоды

РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

Сейчас опасения блокировок НКЦ не усилятся значительно, что может сдержать курс от движения ниже 60 рублей за доллар даже на фоне выросших нефтяных цен, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Более того, в ближайшее время в отсутствие принципиально важных геополитических новостей рубль может показывать слабо выраженную динамику до наступления октябрьского налогового периода", — добавляет он.

Российский рубль в начале прогнозной недели может ослабнуть и обновить локальный минимум сентября из-за продолжающегося снижения предложения валюты, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Ближе к концу недели экспортеры могут увеличить продажи валюты, что приведет к некоторой коррекции курса рубля", — добавляет он.

Несмотря на возврат цен на нефть марки Brent в диапазон 95-100 долларов за баррель, российский рубль останется под давлением из-за сужающегося профицита торгового баланса и, вероятно, возросшего объема трансграничных денежных переводов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Курс доллара закрепляется выше 61 рубля и в условиях отдаленности налогового периода способен пойти в ближайшие дни в направлении 63-65 рублей, не исключает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Учитывая потенциал экономики США, доллар выглядит более привлекательной валютой по сравнению с евро. В связи с этим основная валютная пара евро/доллар, скорее всего, продолжит торговаться ниже паритета в диапазоне 0,96-0,98 евро за доллар США", — говорит Манько.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Индекс Мосбиржи может перейти в район 1900 пунктов; есть вероятность, что общая боковая тенденция сохранится в ближайшее время, но теперь уже на чуть более низких уровнях, считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"Рынок акций после прохождения даты закрытия реестра "Газпрома" продолжит сползать вниз, принимая во внимание растущие на фоне ускорения инфляции и по-прежнему напряженного рынка труда риски нового раунда ужесточения денежно-кредитной политики Банка России", — говорит Вайсберг из ГК "Регион".

"Российский фондовый рынок может еще немного снизиться из-за геополитической повестки и опасений снижения экономики. В начале недели может быть высокая волатильность на российском фондовом рынке из-за дивидендного разрыва по акциям "Газпрома", вероятно это окажет сильное негативное влияние на весь рынок", — также полагает Манько из "РИА Рейтинга".

Сдерживать активность покупателей способна и непростая геополитическая ситуация, отмечает Локтюхов из Промсвязьбанка. В России снизился уровень регистрируемой безработицы

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Что касается более отдаленных перспектив, то положительный эффект от реинвестирования обратно в рынок дивидендов "Газпрома" (мы оцениваем объем потенциального возврата в 97-130 миллиардов рублей) проявится ближе к началу ноября", — говорит Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

В целом по итогам недели несколько лучше рынка могут выглядеть акции нефтяных компаний и основных торговых сетей, а хуже рынка будут бумаги металлургов, считает Манько из "РИА Рейтинга".

"Главным международным событием стало решение ОПЕК+ снизить добычу на 2 миллиона баррелей в день. В США уже планируют выпустить 10 миллионов баррелей из резервов в ноябре и наращивают количество буровых установок. Но цена на нефть уверенно движется в направлении 100 долларов за баррель. Это окажет поддержку акциям нефтегазового сектора", — считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Худшую динамику могут продемонстрировать акции банков и девелоперов, полагает он.