МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 61,37 рубля, 8,54 рубля и 60,1 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал, что и когда обвалит рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышался на 37 копеек до 61,37 рубля, юаня — на 4 копейки, до 8,54 рубля, евро — на 20 копеек, до 60,1 рубля.