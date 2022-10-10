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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221010/838406488.html
Рубль в начале понедельника теряет к доллару
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Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 61,37 рубля, 8,54 рубля и 60,1 рубля соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 10.10.2022
валюта, рынки, новости, курсы валют, рубль, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 61,37 рубля, 8,54 рубля и 60,1 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышался на 37 копеек до 61,37 рубля, юаня — на 4 копейки, до 8,54 рубля, евро — на 20 копеек, до 60,1 рубля.