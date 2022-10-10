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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221010/838407128.html
Курс доллара на Мосбирже вырос до 62 рублей впервые с 21 сентября
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. Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей — максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 10.10.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей — максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.56 мск рос на 65 копеек, до 61,65 рубля, юаня — на 9 копеек, до 8,59 рубля, евро 0151 на 47 копеек, до 60,37 рубля.
Минутами ранее доллар обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 62 рублей ровно.