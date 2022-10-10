МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей — максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи. Похоронить доллар: кто отважится и у кого это получится

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.56 мск рос на 65 копеек, до 61,65 рубля, юаня — на 9 копеек, до 8,59 рубля, евро 0151 на 47 копеек, до 60,37 рубля.

Минутами ранее доллар обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 62 рублей ровно.