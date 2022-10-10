МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Московская биржа после дискретного аукциона возобновила торги акциями "Газпрома" в обычном режиме, они несколько замедлили падение и сейчас дешевеют на 18,6%, следует из данных площадки. Газпромбанк прекратил деятельность на финансовом рынке Швейцарии

К 10.52 мск акции "Газпрома" падали на 18,6% — до 158,8 рубля. Перед запуском дискретного аукциона в 10.15 мск они максимально падали на 29,75%, до 137,1 рубля. В обычном режиме торги возобновились в 10.45 мск.

Биржа переводит торги в режим дискретного аукциона, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

Акции "Газпрома" вполне ожидаемо рухнули в понедельник после того, как стали торговаться без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию (около 26% от цены закрытия в прошлую пятницу).