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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221010/838408940.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
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. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля — максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58... ПРАЙМ, 10.10.2022
акции, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курс рубля, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля — максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня — на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро — на 97 копеек, до 60,87 рубля.
Минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.