МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля — максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи. Похоронить доллар: кто отважится и у кого это получится

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня — на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро — на 97 копеек, до 60,87 рубля.

Минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.