МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США и АТР, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе продолжили падение почти на пять процентов

По состоянию на 10.39 по московскому времени британский индекс FTSE 100 опускается на 0,45%, до 6961,66 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 5835,6 пункта, немецкий DAX растет на 0,05%, до 12280,08 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на негативную динамику американских и азиатских бирж. Глобальный рыночный пессимизм вызван опасениями дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы в условиях высокой инфляции.

На этой неделе трейдеры будут ждать статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.

"Учитывая масштаб ужесточения, которым она пытается искупить прошлые ошибки, Федеральная резервная система плохо оснащена, чтобы справиться с этим процессом и привести экономику к "мягкой посадке", — приводит агентство Блумберг слова главы Sri-Kumar Global Strategies Комала Шри-Кумара (Komal Sri-Kumar).