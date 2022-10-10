МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник немного усилил снижение после сообщений о ракетных ударах по Украине: доллар поднимался до 62 рублей – максимума с 21 сентября, после чего стабилизировался около 61,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Похоронить доллар: кто отважится и у кого это получится

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.45 мск рос на 84 копейки (+1,4%), до 61,84 рубля, юаня — на 11 копеек (+1,3%), до 8,61 рубля, евро — на 23 копейки (0,4%), до 60,13 рубля. Доллар подскакивал до 62 рублей (+1,6%) после первых сообщений по Украине, евро прибавлял 1,4%, до 60,73 рубля.

Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах. Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.