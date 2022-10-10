МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Темпы снижения на российском рынке акций замедлились до примерно 4% после обвала в начале торговой сессии понедельника, когда индекс Мосбиржи падал на 8,7% и опускался ниже 1800 пунктов впервые с февраля, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил, что будет с рублем после падения акций "Газпрома"

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.50 мск снижался на 3,9% — до 1868,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,93%, до 945,48 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи обновил минимум с февраля, упав до 1775,04 пункта, РТС – минимум с апреля, просев до 906,88 пункта.

Акции "Газпрома" на это время теряли 18,1% и торговались по 159,8 рубля. В начале дня, до запуска в 10.15 мск дискретного аукциона, они максимально падали на 29,75%, до 137,1 рубля.

Котировки бумаг компании вполне ожидаемо рухнули в понедельник — первый день торгов без рекордных дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию (около 26% от цены закрытия в прошлую пятницу), поскольку купившие их сегодня выплаты уже не получат.

"Есть надежда, что в понедельник дальнейшее падение акций "Газпрома" прекратится, цены стабилизируются, поскольку их начнут покупать стратегические инвесторы с прицелом на несколько лет", — отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Негатива рынку в понедельник добавил и геополитический фактор. "На геополитическом фронте напряженность вновь усилилась после теракта на Крымском мосту, а также сообщений о ракетных ударах по Киеву возле офиса Зеленского", — указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. В понедельник, как заявил Владимир Зеленский, воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.