МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник теряет более 3% на дивидендных отсечках "Газпрома" и "Татнефти" и негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.14 по московскому времени падает на 3,21%, до 1882,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 6,17%, до 942,98 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи обновил минимум с февраля, упав до 1775,04 пункта, РТС – минимум с апреля, просев до 906,88 пункта.

АКЦИИ ГАЗПРОМА УТЯНУЛИ РЫНОК ВНИЗ

Акции "Газпрома" к текущему моменту теряют 17,1%, стоя 161,78 рубля. В начале дня, до запуска в 10.15 мск дискретного аукциона, они максимально падали в цене на 29,75%, до 137,1 рубля.

Котировки бумаг компании вполне ожидаемо рухнули в понедельник — первый день торгов без рекордных дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию (около 26% от цены закрытия в прошлую пятницу), поскольку купившие их сегодня выплат уже не получат.

Также и котировки "Татнефти" падали после дивидендных отсечек, но вместе со всем рынком отступили от внутридневных минимумов и к середине сессии демонстрируют снижение процентным пунктом меньше, чем доходность по выплатам, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Привилегированные акции "Татнефти" в ходе торгов дешевели на 9,6% до 321 рубля, ее обыкновенные акции — на 18%, до 300,1 рубля. К текущему моменту префы компании дешевеют на 7,16%, ее обыкновенные акции – на 5,88%.

В то же время к текущему моменту привилегированные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 1,71%, его обыкновенные акции – на 4,01%, акции "Новатэка" — на 3,13%.

"Акции "Сургутнефтегаза" дорожают на фоне укрепления доллара, так как компания имеет валютную "кубышку". Котировки "Новатэка" повышаются на фоне заявления Кремля о проработке возможности поставок СПГ, добытого в рамках проекта "Сахалина-2", на Камчатку", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Также в лидерах роста цены – расписки "Циана" (+6,35%), акции "Русгидро" (+3,68%), НМТП (+3,58%), расписки Ozon (+3,24%),

ПРОГНОЗЫ

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 1700–1930 пунктов, ориентир для РТС: интервал 900–1000 пунктов, говорит Чернов.

Российский фондовый рынок находился в значительном минусе, ощущая не только давление дивидендных отсечек, так и усиления внешнеполитической напряженности, отмечает Кожухова.

Фундаментальных поводов для оптимизма по-прежнему нет, в связи с чем покупателям до конца дня приходится рассчитывать разве что на непрогнозируемый спекулятивный отскок на российском рынке акций, заключает она.