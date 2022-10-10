МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Вопрос о регулировании криптовалют будет рассмотрен Минфином 11 октября на совещании в правительстве, следует из слов директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова. Глава Центробанка рассказала о судьбе криптовалют в России

"По криптовалюте. Дайте нам, пожалуйста, еще пару дней. Надеюсь, что какое-то решение будет принято в правительстве, на завтра запланировано совещание по этому вопросу. Надеюсь, будет принято какое-то решение. Я разделяю вашу обеспокоенность, что очень долго это решение не принимается", — сказал Чебесков в рамках круглого стола Госдумы.

Он также отметил, что сейчас мы живем в эпоху быстрых трансформаций, а финансовая система РФ "значительно выше, чем в западных странах". "В этой связи, мне кажется, конечно, нужно делать упор на современные механизмы расчета. Если бизнесу удобно рассчитываться, например, криптовалютой, надо дать эту возможность", — добавил Чебесков.

Ранее Минфин говорил о своем желании разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений, отмечая, что прежние схемы платежей, например, через систему передачи финансовых сообщений SWIFT, очень устарели.

Кроме того, согласно поручению правительства, Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен к 19 декабря согласовать позиции в отношении проектов законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ.