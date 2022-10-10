МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу — резонансный повод лишь для биржевых игроков, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Стоимость пшеницы выросла на Чикагской бирже после ударов по Украине

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в понедельник прибавила 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины.

"Биржевым рынком зерна заправляют хедж-фонды и спекулянты. Эти категории игроков используют любую возможность для раскачивания рынка, тем более такие резонансные поводы, как события последних дней. Будут ли эти события иметь долгосрочный эффект для зернового рынка, мы узнаем в ближайшее время", — сказал Зернин.

"При любом росте геополитической напряжённости цена тоже растет. Прямого отношения события к зерновому коридору никакого не имеют", — сказал РИА Новости источник на зерновом рынке. По его словам, на какой величине закроются торги, станет ясно по итогам основной сессии, которая завершится ночью по московскому времени. Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 12 октября

Согласно опубликованным в пятницу материалам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в сентябре по сравнению с августом индекс цен на зерновые вырос на 1,5%; в частности, мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% на опасениях недоувлажнения посевов в Аргентине и США. FAO также указывала, что рост мировых цен на пшеницу поддержали быстрые темпы ее экспорта из Евросоюза на фоне высокого внутреннего спроса и возросшей неопределенности относительно продолжения после ноября "зерновой сделки".

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в конце сентября говорила об ожиданиях роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен.