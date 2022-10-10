Эксперт Зернин: рост фьючерсов на пшеницу не является поводом для долгосрочных прогнозов
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом, резкий рост фьючерсов на пшеницу — резонансный повод лишь для биржевых игроков, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в понедельник прибавила 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины.
"Биржевым рынком зерна заправляют хедж-фонды и спекулянты. Эти категории игроков используют любую возможность для раскачивания рынка, тем более такие резонансные поводы, как события последних дней. Будут ли эти события иметь долгосрочный эффект для зернового рынка, мы узнаем в ближайшее время", — сказал Зернин.
"При любом росте геополитической напряжённости цена тоже растет. Прямого отношения события к зерновому коридору никакого не имеют", — сказал РИА Новости источник на зерновом рынке. По его словам, на какой величине закроются торги, станет ясно по итогам основной сессии, которая завершится ночью по московскому времени.
Согласно опубликованным в пятницу материалам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в сентябре по сравнению с августом индекс цен на зерновые вырос на 1,5%; в частности, мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% на опасениях недоувлажнения посевов в Аргентине и США. FAO также указывала, что рост мировых цен на пшеницу поддержали быстрые темпы ее экспорта из Евросоюза на фоне высокого внутреннего спроса и возросшей неопределенности относительно продолжения после ноября "зерновой сделки".
Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в конце сентября говорила об ожиданиях роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен.
https://1prime.ru/Financial_market/20221010/838415854.html